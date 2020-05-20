Devrek'te kısıtlamanın ardından vatandaşlar sokaklara akın ettiler - Son Dakika

Devrek'te 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile birlikte vatandaşlar sokaklara akın ettiler.



4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Devrekli vatandaşlar bayram alışverişlerini yapmak için pazar alanlarına ve marketlere akın ederlerken, ikinci kez sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş arası çocuklar da sokaklarda gezmenin ve eğlenmenin tadını çıkardılar.



Saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına ikinci kez izin verilen çocuklar anne ve babaları nezaretinde bisiklet ve kaykaylarla eğlenirken, büyükler de banka ve pazar alanlarında işlerini görebilmek için uzun kuyruklar oluşturdular. Özellikle sosyal mesafe kurallarına hiçe sayarak banka önlerinde sıra bekleyen vatandaşlara zaman zaman yetkililer müdahalede bulunarak sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılırken, ilçede sokağa çıkma kısıtlamasının tekrar hayata geçmesine kadar hareketliliğin devam etmesi bekleniyor. - ZONGULDAK