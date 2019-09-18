Devrek'te mahalle muhtarlığı tarafından aşure programı düzenlendi



Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Eski Mahalle Muhtarlığı tarafından organize edilen aşure programına protokolün yanı sıra yüzlerce vatandaş iştirak etti. Muharrem ayı nedeniyle mahalle muhtarlığı tarafından hayata geçirilen ve muhtarlık tarafından organize edilen aşure programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdiler. Bu yıl ilk kez düzenlenen ve dualarla açılışı gerçekleştirilen etkinlikte protokol ve Devrekli vatandaşlar bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilerken, düzenlenen aşure programı nedeniyle konuşan Eski Mahalle Muhtarı Basri Keklik," Bu yıl muhtarlık olarak ilk kez aşure programını organize etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tamamen muhtarlığımızın katkıları ile hayata geçirdiğimiz programımıza katılımımın yüksek olması bizleri onurlandırmıştır. Bu nedenle aşure etkinliğimize uzaktan yakından iştirak eden herkese mahalle halkım adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay, Devrek Müftüsü Hasan İzmirli ve Mahalle Muhtarı Basri Keklik tarafından vatandaşlara aşure ikramı yapılırken, düzenlenen programa; Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, İlçe Müftüsü Hasan İzmirli ile çok sayıda davetli katıldı - ZONGULDAK