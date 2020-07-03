Devrek'te maske takmayanlara ceza yağdı - Son Dakika

Devrek ilçesinde kontrollü sosyal hayat süresince Devrek Emniyet Müdürlüğü ekipleri tedbiri elden bırakmazken, ilçede maskesiz dolaşan bazı vatandaşlara idari para cezası uygulandı. Gerçekleştirilen maske denetiminde 19 kişiye 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanunun 282. maddesine göre kişi başına 900 TL idari para cezası uygulanırken, yetkililer, Covit-19 kapsamı süresince denetimlerin devam edeceğini, vatandaşların maskesiz olarak sokaklara çıkılmamasını, aksi takdirde idari para cezalarının devam edeceği bildirildi. - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti

Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu