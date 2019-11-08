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Son Dakika Güncel Devrek'te Mevlit Kandili idrak edildi

Devrek'te Mevlit Kandili idrak edildi

6 saat önce

Mevlit Kandili Devrek'te yapılan çeşitli etkinliklerle idrak edildi.

Devrek'te Mevlit Kandili idrak edildi, System.String[]

Mevlit Kandili Devrek'te yapılan çeşitli etkinliklerle idrak edildi.


Mevlit Kandili Zonguldak'ın Devrek İlçesinde müftülük tarafından düzenlenen programlarla idrak edildi


İlçe merkezi ve köylerde büyük bir coşku ile gerçekleştirilen Mevlit Kandili kutlamaları ile nedeni ile açıklama yapan Devrek Müftüsü Hasan İzmirli, " Bu sene ki ana tema olarak hafta süresince "Peygamberimiz ve Aile" olarak işlenecektir. Mevlit Kandili neşe, sevinç günü. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hatemü'l-Enbiya Muhammed Mustafa (s.a.s) nın dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olarak kutlanmaktadır. Bugün, beşeriyetin, en kutlu doğumuna şahitlik ettiği mübarek bir gündür. Bugün, insanlığın en kurak, en maküs dönemlerinden birinin daha sona ermeye yüz tuttuğu gündür. Özellikle gönül coğrafyamızda aynı kitaba, aynı peygambere inanan, aynı duyguları paylaşan Unutmamak gerekir ki bu olumsuzluklar karşısında her birimizin yükümlülükleri vardır. İnananlar olarak, Kerim Kitabımız ve Efendimizin insanlığa takdim ettiği yüce değerler ile hayatımızı tezyin etmek ve bunlar uğrunda mücadele vermek hepimizin asli görevidir. Her birimiz Rahmet Elçisinin bize miras bıraktığı hak, hakikat, ahlak, merhamet, şefkat, adalet, kardeşlik anlayışını ailemize, toplumumuza ve tüm insanlığa taşımakla sorumluyuz. Bunu başarabildiğimiz takdirde insanlık özlediği güzel günlere, saadet asrına yeniden kavuşacaktır. İşte o zaman dünya gerçek medeniyetlere yeniden yelken açacaktır. İşte o zaman Efendimizin mevlidi bizim dünyamızda gerçek anlamını bulacaktır. Gerçek şu ki, Efendimiz (s.a.s)'in örnekliği ve rehberliği, Müslümanların ve insanlığın içine düştüğü her türlü badireyi atlatması ve özlenen aydınlığa, vicdana, insafa kavuşması yolunda yegane sığınaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin kandilini tebrik ediyorum" diye konuştu.


Programın ardından hayırsever vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu - ZONGULDAK

Mevlit Kandili, Zonguldak, Devrek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:57 Kaynak: İHA
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