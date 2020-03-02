Devrek'te muhtarlara bilgilendirme eğitimi - Son Dakika
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Devrek'te muhtarlara bilgilendirme eğitimi

6 saat önce

Devrek'te mahalle ve köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Devrek'te muhtarlara bilgilendirme eğitimi, System.String[]

Devrek'te mahalle ve köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.


Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Devrek Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Yeşilay tarafından mahalle ve köy muhtarları ile ihtiyar heyetine yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.


Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen programda kurum uzmanları Esra Ermiş ve Ümit Civak tarafından "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Programı" kapsamında madde bağımlılığı, sonuçları ile öncesi ve sonrasında alınması gereken önlemler hakkında bilgi sunumunda bulunuldu - ZONGULDAK

Zonguldak, Yeşilay, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:26 Kaynak: İHA
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