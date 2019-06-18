Devrek'te Mursi için gıyabı cenaze namazı kılındı
1 saat önce
Devrek'te Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Devrek
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:32 Kaynak: İHA
'te Muhammed Mursi
için gıyabi cenaze namazı kılındı. Zonguldak
'ın Devrek İlçesinde mahkeme salonunda hayatını kaybeden ve Mısır
'da demokratik yöntemle ilk göreve gelen Muhammed Mursi için gıyabı cenaze namazı kılındı. Merkez
Ulu Camide öğle namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazından sonra Mursi için dualar edildi. - ZONGULDAK
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