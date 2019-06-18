Son Dakika Haberleri: Devrek'te Mursi için gıyabı cenaze namazı kılındı
Son Dakika Güncel Haber

Devrek'te Mursi için gıyabı cenaze namazı kılındı

1 saat önce

Devrek'te Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Devrek'te Mursi için gıyabı cenaze namazı kılındı, System.String[]
Devrek'te Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde mahkeme salonunda hayatını kaybeden ve Mısır'da demokratik yöntemle ilk göreve gelen Muhammed Mursi için gıyabı cenaze namazı kılındı. Merkez Ulu Camide öğle namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazından sonra Mursi için dualar edildi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:32 Kaynak: İHA
Zonguldak, Devrek, Muhammed Mursi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bronzlaşmak için kakao yağı kullanıyorlar! Kilosu 120 TL Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı Neşe Karaböcek oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Ordu Valisi'ne sözünün hesabını seçimden sonra vereceksin

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 16:16:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devrek'te Mursi için gıyabı cenaze namazı kılındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]