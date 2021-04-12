Devrek'te Nisan ayında 30 cm kar yağdı - Son Dakika

Nisan ayının ortalarında kar sürprizi ile karşılaşan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, ekipler sağlıklı ulaşımın sağlanması için aralıksız çalışmalarına devam: İ*- ediyorlar. - ZONGULDAK

İlçenin en yüksek köyleri arasında yer alan Mahmut Mahmutoğlu Köyünde Nisan ayında yağan kar yağışı nedeniyle yolları ulaşıma açmak için bölgeye iş makineleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta bazı vatandaşlar TOKİ'nin yanlış mesajıyla kısa süreliğine ev sahibi oldu

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