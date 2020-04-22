Devrek'te Pazar ve marketlerde Ramazan Ayı bereketi - Son Dakika

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Devrekli vatandaşlar rahat bir oruç geçirebilmek için Pazar ve marketlere akın ediyorlar.



Ramazan ayının başlaması nedeniyle Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki vatandaşlar alışveriş yapmak için market ve pazar alanlarına akın ediyorlar. Rahat bir Ramazan ayı geçirmek isteyen vatandaşlar özellikle bakliyat, hurma ve hoşaflık ürünlere karşı büyük ilgi gösterirken, mübarek ayın başlaması ile ilgili değerlendirme yapan Devrekli esnaf Ahmet Kuzlu "Öncelikle mübarek aya kavuştuğumuz için mevlaya ne kadar şükür etsek azdır. İlçemizde bu sene özellikle bakliyat fiyatlarında bir miktar artış söz konusu. Geçtiğimiz Ramazan aylarını değerlendirdiğimiz zaman bu yıl pirinç başta olmak üzere hoşaflık ürünlerde ve hurma çeşitlerinde fiyat olarak ciddi bir artış meydana gelmedi diğer bakliyat çeşitleri de geçen yıla oranla aynı vatandaşlar oruçlarını rahat geçirmek için ellerinden geldiği kadar alış veriş yapmaya çalışıyorlar bundan dolayı esnaflar olarak hem biz memnunuz hem de vatandaşlar memnun " dedi. - ZONGULDAK