Son Dakika Haberleri: Devrek'te Ramazan ayının son cuma namazı kılındı
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Devrek'te Ramazan ayının son cuma namazı kılındı

51 dakika önce

İslam Alemi'nin kutsal ayı olan ve 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala mübarek ayın son Cuma namazı Devrek'te de huzur içerisinde idrak edildi.

Devrek'te Ramazan ayının son cuma namazı kılındı, System.String[]
İslam Alemi'nin kutsal ayı olan ve 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala mübarek ayın son Cuma namazı Devrek'te de huzur içerisinde idrak edildi.

Mübarek Ramazan-ı Şerifin son Cuma namazında Devrekli vatandaşlar camilere akın ederek kutsal ayın son Cuma namazını eda edebilmek için ilçenin cadde ve sokaklarına taştılar. Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala bu mübarek ayın bitmesini hüzünle karşılayan vatandaşlar son Cuma namazını kılabilmek için ilçedeki camilere akın ederek 11 ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerifi uğurlamanın hüznünü, mutluluğunu ve heyecanını yaşadılar. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:12 Kaynak: İHA
11 Ayın Sultanı, Devrek, Güncel
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