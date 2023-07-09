Devrek'te Sağanak Yağış Nedeniyle Araçlar Sular Altında Kaldı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sağanak yağış nedeniyle araçlar sular altında kaldı.

Devrek'te geceden itibaren etkisini artırarak devam eden sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezi sular altında kaldı. Su taşkınları nedeniyle seyir halindeki araçlar ve park halindeki araçlar sular altında kaldı. Bazı araç sürücüleri akıntıya kapılmamak için araçlarından atlayarak canını zor kurtardı. Araçları sular altında kalan bazı sürücüler ise zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.