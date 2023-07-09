Devrek'te Sağanak Yağış Nedeniyle Araçlar Sular Altında Kaldı - Son Dakika
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Devrek'te Sağanak Yağış Nedeniyle Araçlar Sular Altında Kaldı

Devrek'te Sağanak Yağış Nedeniyle Araçlar Sular Altında Kaldı

09.07.2023 15:02

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde geceden itibaren etkisini artırarak devam eden sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezi sular altında kaldı. Su taşkınları sonucunda seyir halindeki ve park halindeki araçlar sular altında kaldı. Bazı sürücüler araçlarından atlayarak canlarını zor kurtardı. Araçları sular altında kalan diğer sürücüler ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sağanak yağış nedeniyle araçlar sular altında kaldı.

Devrek'te geceden itibaren etkisini artırarak devam eden sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezi sular altında kaldı. Su taşkınları nedeniyle seyir halindeki araçlar ve park halindeki araçlar sular altında kaldı. Bazı araç sürücüleri akıntıya kapılmamak için araçlarından atlayarak canını zor kurtardı. Araçları sular altında kalan bazı sürücüler ise zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: İHA
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Devrek'te araçlar sular altında kaldı, insanlar canlarını zor kurtardılar Devrek'te araçlar sular altında kaldı, insanlar canlarını zor kurtardılar

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Son Dakika Yaşam Devrek'te Sağanak Yağış Nedeniyle Araçlar Sular Altında Kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Devrek'te Sağanak Yağış Nedeniyle Araçlar Sular Altında Kaldı - Son Dakika
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