Son Dakika Haberleri: Devrek'te Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü Düzenlendi

Devrek'te Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü Düzenlendi

56 dakika önce

Devrek'te düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini anma yürüyüşüne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Devrek'te Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü Düzenlendi, System.String[]
Devrek'te düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini anma yürüyüşüne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kaymakamlık tarafından düzenlenen ve Devrek Anadolu Lisesi koordinesinde hayata geçirilen Sarıkamış Şehitlerini anma yürüyüşünde bir araya gelen protokol ve vatandaşlar Sarıkamış'ta 90 bin askerimizin şehit olmasının 104.yılında şehitleri anmak için bir araya geldiler. Öğleden önce Devrek Gençlik Merkezinde başlayan ve yaklaşık beş kilometrelik yolu yürüyerek Pınarönü Köyü Şehitler Anıt Ormanında sonlandıran yüzlerce kişinin katıldığı etkinliğin ardından din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim Tilaveti, yapılan dua ve konuşmaları ardından programı sona erdirdiler.

Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe katılan yüzlerce Devrekliye Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Koparan, daire müdürleri, siyasi, parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılırken, yürüyüşe katılanlara öğretmenevinde çorba ve çay ikramında bulunuldu. Yürüyüş sırasında 10. sınıf öğrencisi Talha Kara tansiyonu düşmesi sonucu kısa süreli baygınlık geçirdi. Kara, vatandaşların ve protokol üyelerinin yardımıyla özel bir araca bindirildi. Kara'ya yürüyüş alanına gelen sağlık ekipleri müdahale etti. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:57 Kaynak: İHA

Zonguldak, Sarıkamış, Devrek, Güncel
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