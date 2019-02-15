Devrek'te Şehit Aileleri ve Gaziler İçin Kahvaltı Düzenlendi

Devrek'te şehit aileleri ile gazilere yönelik kahvaltı programı düzenlendi.

Devrek'te şehit aileleri ile gazilere yönelik kahvaltı programı düzenlendi.



Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Devrek Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen sabah kahvaltısında şehit aileleri, gaziler ve protokol üyeleri bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneği sergilendi.



Devrek Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürlüğünde organize edilen sabah kahvaltısına; Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Çömlekçi, Çaycuma Kaymakamı ve Devrek Kaymakam Vekili Serkan Keçeli, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, İl Müdür Yardımcısı Gülizar Yılmaz, Devrek İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Koparan ile çok sayıda şehit yakını ve gazi katıldı.



Düzenlenen programda konuşan Çaycuma Kaymakamı ve Devrek Kaymakam Vekili Serkan Keçeli,"Öncelikle organize edilen programa hepiniz hoş geldiniz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin önemini anlatmaya kalksak kitaplara ansiklopedilere sığması mümkün olmaz. Devlet olarak, millet olarak gazilerimize ve siz değerli şehit yakınlarına ne yaparsak yapalım hakkınızın zerresini ödemiş saymayız kendimizi. Devlet olarak şu an ayaktaysak, millet olarak şu an huzur içinde yaşıyorsak ve güven içinde evlerimizde yaşabiliyorsak bunu şehit ve gazilerimize borçluyuz. Biz sizlere devlet olarak ne verdiysek karşılığını vermiş saymıyoruz kendimizi. Sizlerin talepleri bizim için asla yük değil bilakis onurdur. Tekrar programımıza iştirak ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

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