Üye Girişi
Devrek'te silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Devrek'te silahlı kavga: 1 yaralı

15.02.2022 22:19
Devrek'te silahlı kavga: 1 yaralı

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ta bir kişi tartıştığı şahsı silahla ayağından yaraladı.

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ta bir kişi tartıştığı şahsı silahla ayağından yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, R.T.K. isimli şahıs henüz belirlenemeyen bir sebeple M.B. isimli şahsa hakarette bulunarak darp etti. Olayın büyümesi üzerine olay yerine gelen M.B.'nin babası T.B. ile de tartışan R.T.K'yı M.B. bir el ateş ederek ayağından yaraladı. Olayın ardından bölgeye 112 sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri M.B. isimli şahsı suç aleti ile yakalanarak gözaltına aldı. Ayağından yaralanan R.T.K isimli şahıs ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin ardından R.T.K taburcu edildi. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500

Karşıyaka, Zonguldak, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Devrek'te silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:07 Şampiyonlar Ligi heyecanı geri döndü! İşte herkesin merak ettiği dev maçlarda ilk 11'ler
21:38 Gündem olan görüntüler! Murat Sancak, Beşiktaş maçında protokol tribünündeki televizyonu kırdı
21:13 Galatasaray'da Torrent, yöneticilerin gazabından kaçamadı: 200 bin liraya özel uçakla getirdik, oynatmıyorsun
20:36 Son Dakika: Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı! "MİT mensubu haberleri" davası kapsamında tutuklanmışlardı
20:30 Oğlunu kurşun yağmuruna tutup öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı: Evlenmek istediği kıza karşı çıktım
20:28 Öğrencisini kaçırıp disiplin cezası almış! O okul müdürü bu kez 10 kız öğrenciye tacizden tutuklandı
20:15 Mersin'de balıkçıda saldırıya uğrayan aile olayın detaylarını anlattı!
20:05 Bu iddia gündeme bomba gibi düştü! Süper Lig devi, Burak Yılmaz'ı renklerine bağladı
19:49 Son Dakika: Türkiye'de 15 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 309 kişi vefat etti, 94 bin 730 yeni vaka tespit edildi
19:48 Rumeli türkülerinin sevilen sesi Arif Şentürk yaşamını yitirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 22:25:42. #1.11#
SON DAKİKA: Devrek'te silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement