Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Zonguldak Devrek ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır yan yattı.

Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Zonguldak Devrek ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi Başlarkadı Esrük mevkiinde, Halil Donba idaresindeki TNA 898 yabancı plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Sürücü hafif şekilde yaralandı. Sıkışarak yaralanan araç sürücüsü Devrek Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde araçtan çıkartılarak, Devrek Devlet Hastanesine sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Devrek, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:05 Kaynak: İHA
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