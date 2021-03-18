Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Başlarkadı Esrük Mevkiinde meydana geldi. Volkan G. idaresindeki 22 NE 259 plakalı araç,sürücünün havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi sonrası olay yerine gelen ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alınırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK