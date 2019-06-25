Devrek'te trafik kazası: 2 yaralı
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandıEdinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi sanayi kavşağında meydana gelen kazada iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:10 Kaynak: İHA
'ın Devrek
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi sanayi kavşağında meydana gelen kazada iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Zonguldak istikametine seyir halinde olan sürücü I.B. idaresindeki 67 NR 024 plakalı kamyon ile tabur kavşağından yola kontrolsüz olarak çıkan sürücü F.K. idaresindeki 67 AAK 384 plakalı aracın çarpışması neticesinde otomobil sürücüsü F.K ve yanında bulunan arkadaşı R.S. hafif yaralandılar. Olay yerine gelen 112 ekiplerince ambulansla Devrek Devlet Hastanesinde kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırlarken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı - ZONGULDAK
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