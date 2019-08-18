Devrek'te trafik kazası: 2 yaralı
54 dakika önce
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.
Zonguldak Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:54 Kaynak: İHA
'ın Devrek
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Devrek ilçesi Başlarkadı mevkiinde İ.T. idaresindeki 53 AN 339 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde 67 NL 835 plakalı araçla çarpışarak toprağa saplandı. Kazada araçta bulunan E.T ve F.T. hafif şekilde yaralandı. Devrek Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve 112 ekiplerinin çalışmaları sonucunda araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK
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