Son Dakika Haberleri: Devrek'te trafik kazası: 2 yaralı
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Devrek'te trafik kazası: 2 yaralı

54 dakika önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Devrek'te trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Devrek ilçesi Başlarkadı mevkiinde İ.T. idaresindeki 53 AN 339 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde 67 NL 835 plakalı araçla çarpışarak toprağa saplandı. Kazada araçta bulunan E.T ve F.T. hafif şekilde yaralandı. Devrek Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve 112 ekiplerinin çalışmaları sonucunda araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK
Zonguldak, Devrek, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:54 Kaynak: İHA
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