Devrek'te trafik kazası: 2 yaralı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Taksim'de Afganistan ve Pakistan uyruklu kişiler kesici aletlerle birbirine girdi! Olay anı kameraya yansıdı

Su basan lisede kimyasal gaz paniğe yol açtı! Birçok ekip sevk edildi

Bankalar arası para taşımacılığıyla 4 milyon euro çalan zanlılardan biri daha yakalandı