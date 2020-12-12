Devrek'te trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Devrek'te trafik kazası: 2 yaralı
12.12.2020 01:30
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Ankara-Zonguldak Karayolu Başlarkadı Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Renault marka 67 TN 962 plakalı A.M. idaresindeki araç ile sürücüsü belirlenemeyen diğer aracın yolda başıboş gezen hayvanlara çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı - ZONGULDAK
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