Son Dakika Haberleri: Devrek'te trafik kazası: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Devrek'te trafik kazası: 3 yaralı

2 saat önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandıEdinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi Sanayi Kavşağında resmi plakalı araç ile özel otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Devrek'te trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi Sanayi Kavşağında resmi plakalı araç ile özel otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Sürücü S.Y. idaresindeki resmi plakalı 67 DD 207 plakalı araç ile sürücü Y.D. İdaresindeki 67 AN 242 araçların sanayi kavşağında çarpışması sonucu özel araçta bulunan F.Ç. D.E. ile E.D. yaralandılar Yaralılardan F.Ç. Çaycuma Devlet Hastanesine sevk edilirken, diğer iki yaralı Devrek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar. Meydana gelen her iki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı - ZONGULDAK

Zonguldak, Devrek, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD'de 14 yaşındaki çocuk kendi ailesinden 5 kişiyi öldürdü
Memurların aile yardımı 338,62 liraya yükselecek Barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde bıçakladı İlçeyi ayağa kaldırmıştı! Mezarlıktan gelen sesin gizemi çözüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 16:43:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devrek'te trafik kazası: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]