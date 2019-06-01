Devrek'te trafik kazası: 5 yaralı
53 dakika önce
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:24 Kaynak: İHA
'ın Devrek
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Devrek ilçesi Esrük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. idaresindeki 67 NY 181 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan şoför E.Ç. ile birlikte F.Ö., E.Ö., R.Ö. ve Z.M. adlı vatandaşlar yaralandı. Devrek Belediyesi İtfaiye
ekipleri, jandarma ve 112 ekiplerinin çalışmaları sonucunda araçtan çıkarılan hafif yarılar olay yerine gelen ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesinde tedavi alınırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı - ZONGULDAK
Jose Antonio Reyes, trafik kazasında hayatını kaybetti
İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu devrildi
Aynı noktada 1 saat arayla 2 kaza! Vatandaşlar isyan etti
Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 12 ölü, 83 yaralı