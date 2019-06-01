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Devrek'te trafik kazası: 5 yaralı

53 dakika önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.

Devrek'te trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Devrek ilçesi Esrük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. idaresindeki 67 NY 181 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan şoför E.Ç. ile birlikte F.Ö., E.Ö., R.Ö. ve Z.M. adlı vatandaşlar yaralandı. Devrek Belediyesi İtfaiye ekipleri, jandarma ve 112 ekiplerinin çalışmaları sonucunda araçtan çıkarılan hafif yarılar olay yerine gelen ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesinde tedavi alınırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:24 Kaynak: İHA
Zonguldak, Devrek, 3. Sayfa
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