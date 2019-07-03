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Devrek'te trafik kazası: 5 yaralı

25 dakika önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde akşamüstü meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.

Devrek'te trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde akşamüstü meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi Ankara Zonguldak Karayolunda meydana gelen kazada sürücü Ç.S.. idaresindeki 67 NV238 plakalı otomobilin Egemenlik Mesire Alanına dönüş esnasında hızını alamadı. Savrulan otomobil kaldırımda bulunan M.B.'ye çarparken, araç içinde yolcu olarak bulunan H.K. G.S.K.Ö.ve sürücü S.K. adlı vatandaşlar hafif şekilde yaralandılar. Yaralılar 112 ekipleri tarafından Devrek Devlet Hastanesinde tedavi alınırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:51 Kaynak: İHA
Zonguldak, Ankara, Devrek, 3. Sayfa
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