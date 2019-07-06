Son Dakika Haberleri: Devrek'te trafik kazası: 7 kişi hafif yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Devrek'te trafik kazası: 7 kişi hafif yaralandı

7 dakika önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hafif yaralandı.

Devrek'te trafik kazası: 7 kişi hafif yaralandı, System.String[]
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Ankara Karayolu Tabur Kavşağında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hafif yarandı. Sürücü İ.T. idaresindeki 34 LPM 24 plakalı özel aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde araçta bulunan A.T., K.T., A.T., E.D.T., B.E.T. ve S.T. ile sürücü İ.T. yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin olayı 112 ekiplerine bildirmesi neticesinde yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılırken, burada yapılan ilk tedavilerinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildiler. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:06 Kaynak: İHA
Zonguldak, Ankara, Devrek, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP'li isimden Melih Gökçek iddiası: Belediyenin kamera sistemini evine yerleştirmiş Efsane Ekspres 8 yıl sonra İstanbul'a sefer yaptı Mansur Yavaş'ın talimatıyla Ankara'da BELKO Vitamin Büfeleri yeniden hizmete girdi Gasptan yakalanan hamile kadın polise üç isim verdi, gerçek parmak izinden çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 14:14:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devrek'te trafik kazası: 7 kişi hafif yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]