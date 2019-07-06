Son Dakika Haberleri: Devrek'te trafik kazası: 7 kişi hafif yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Devrek'te trafik kazası: 7 kişi hafif yaralandı

1 saat önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hafif yaralandı.

Devrek'te trafik kazası: 7 kişi hafif yaralandı, System.String[]
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hafif yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Ankara Karayolu Tabur Kavşağında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hafif yarandı. Sürücü İ.T. idaresindeki 34 LPM 24 plakalı özel aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde araçta bulunan A.T., K.T., A.T., E.D.T., B.E.T. ve S.T. ile sürücü İ.T. yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin olayı 112 ekiplerine bildirmesi neticesinde yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılırken, burada yapılan ilk tedavilerinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildiler. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:10 Kaynak: İHA
Zonguldak, Ankara, Devrek, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Efsane Ekspres 8 yıl sonra İstanbul'a sefer yaptı Mansur Yavaş'ın talimatıyla Ankara'da BELKO Vitamin Büfeleri yeniden hizmete girdi Melih Gökçek'ten CHP'li Gürsel Tekin'in jet ski paylaşımına tepki: Cahille cahil olmak çok ayıp Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun Türkiye'de olduğu iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 16:02:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devrek'te trafik kazası: 7 kişi hafif yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]