Devrek'te trafik kazası: 7 kişi hafif yaralandı
1 saat önce
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hafif yaralandı.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:10 Kaynak: İHA
'ın Devrek
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hafif yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Ankara
Karayolu Tabur Kavşağında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hafif yarandı. Sürücü İ.T. idaresindeki 34 LPM 24 plakalı özel aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde araçta bulunan A.T., K.T., A.T., E.D.T., B.E.T. ve S.T. ile sürücü İ.T. yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin olayı 112 ekiplerine bildirmesi neticesinde yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılırken, burada yapılan ilk tedavilerinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildiler. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Efsane Ekspres 8 yıl sonra İstanbul'a sefer yaptı
Mansur Yavaş'ın talimatıyla Ankara'da BELKO Vitamin Büfeleri yeniden hizmete girdi
Melih Gökçek'ten CHP'li Gürsel Tekin'in jet ski paylaşımına tepki: Cahille cahil olmak çok ayıp
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun Türkiye'de olduğu iddia edildi