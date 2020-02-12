Devrek'te turizm konulu panel düzenlendi - Son Dakika
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Devrek'te turizm konulu panel düzenlendi

7 saat önce

Devrek'te kaymakamlık tarafından turizm konulu panel düzenlendi.

Devrek'te turizm konulu panel düzenlendi, System.String[]

Devrek'te kaymakamlık tarafından turizm konulu panel düzenlendi.


Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Kaymakamlık tarafından Devrek'te turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik toplantı düzenlendi.


Devrek Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunda düzenlenen toplantıya Devrek Kaymakamı Ümit Altay, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, İl Genel Meclis Üyeleri, daire amirleri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri hazır bulundu.


Toplantının gündeminde yer alan Devrek'teki turizm potansiyeli konusunda hak ettiği yere gelebilmesi ve ilçeye çok sayıda turistin gelmesini sağlamak amacıyla görüşler bildirilerek fikir birliği sağlandı. Toplantıda konuşan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt," İlçemiz turizm potansiyeli açısından müsait bir konumda yer almakta. İlçemizin dünyaca ünlü simgesi olan Devrek Bastonunun yanında Devrek'te turizm alanında kalkındırmak adına tüm kurum ve kuruluşlarımızla el ele vererek ilçemizi birlikte temsil edelim. İlçemizde uluslararası alanda düzenlenen Baston ve Kültür Festivali ve ülke genelinde düzenlenen fuarlarda ilçemizi tanıtmak adına çalışmalarımızı geliştirip geniş kitlelere ulaştırmalıyız. Biz Devrek Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da hazırız" dedi Devrek'in turizmine ivme kazandırmak adına gerçekleştirilen toplantıda, Devrek'in turizm potansiyeli detaylarıyla masaya yatırıldı. Turizmde olması gereken kriterlerin tartışıldığı toplantıda bundan sonra ortak akılla hareket edilmesi kararı alındı. - ZONGULDAK

Kaymakamlık, Zonguldak, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:26 Kaynak: İHA
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