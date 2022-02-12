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Devrek'te uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

Devrek'te uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

12.02.2022 19:37
Devrek'te uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Devrek Asayiş Büro Ekipleri il dışından ilçeye uyuşturucu madde getirileceği ihbarı aldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda Yeni Terminal içeresinde yakalanan şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 220 gram bonzai,1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve fişekler ele geçirilirken, Ü.P ve B.I adlı şahıslar yakalanarak adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu ticareti yapmaktan mahkemeye çıkartılan şahıslardan B.I isimli şahıs ali kontrol ile serbest bırakılırken, Ü.P isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

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Asayiş Büro, Uyuşturucu, Zonguldak, Bonzai, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Devrek'te uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Devrek'te uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
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