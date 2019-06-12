Son Dakika Haberleri: Devrek'te Yaz Şenlikleri stantları kurulmaya başlandı
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Devrek'te Yaz Şenlikleri stantları kurulmaya başlandı

2 saat önce

Devrek'te her yıl geleneksel olarak kurulan yaz şenliklerinin stantları kurulacak.

Devrek'te Yaz Şenlikleri stantları kurulmaya başlandı, System.String[]
Devrek'te her yıl geleneksel olarak kurulan yaz şenliklerinin stantları kurulacak.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde her yıl belediye tarafından olarak kurulan ve geleneksel olarak hayata geçirilen yaz şenlikleri alışveriş stantlarının kurulma çalışmalarına başlandı. Zübeyde Hanım Caddesi üzerine kurulan ve her birisi üç metrekare ile 6 metre kareden den oluşan 150 adet stantlar da gıdanın yanı sıra çeşitli alışveriş mağazaları da yer alacak. İlçeye ekonomik anlamda ciddi anlamda katkı sağlayacak olan alışveriş stantları yaklaşık iki ay açık kalması planlanıyor. Alışveriş stantlarının 1 -10 Temmuz tarihleri arasında açılması planlanıyor. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:46 Kaynak: İHA
Zonguldak, Devrek, Güncel
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