Devrek'teki camilerde oturaklar kaldırılmaya başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Devrek'teki camilerde oturaklar kaldırılmaya başlandı - Son Dakika

Devrek'teki camilerde oturaklar kaldırılmaya başlandı

6 saat önce

Devrek'teki tüm camilerde oturaklar kaldırılmaya başlandı.

Devrek'teki camilerde oturaklar kaldırılmaya başlandı, System.String[]

Devrek'teki tüm camilerde oturaklar kaldırılmaya başlandı.


Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda ilçedeki mescit ve camilerde oturaklar kaldırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, cami ve mescitlerde tabure ve sandalyelerin kaldırılması kararının ardından ilçede bulunan cami ve mescitlerde tabure ve oturakların kaldırılmasına başlandı. Yetkililer yaptığı açıklamada, "Başkanlığın aldığı kararı uyguluyoruz" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Diyanet İşleri Başkanlığı, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir

Son Dakika Haberleri
03:26 Karsu Dönmez Bursa'da sahne aldı - Son Dakika
03:17 İSTANBUL(DHA) -DÜŞEN PLAKAYI ALMAK İSTEYEN MUAVİN CANINDAN OLDU - Son Dakika
03:04 Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası Washington'da tartışıldı - Son Dakika
03:03 Kuzey Marmara otoyolunda feci kaza: 1 ölü - Son Dakika
03:02 Libya'da başkent Trablus'u savunma seferberliğine Nalut kenti de katıldı - Son Dakika
00:10 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
22:15 Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 03:27:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Devrek'teki camilerde oturaklar kaldırılmaya başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]