Devrek Ticaret ve Sanayi Odasından eğitim programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Devrek Ticaret ve Sanayi Odasından eğitim programı - Son Dakika

Devrek Ticaret ve Sanayi Odasından eğitim programı

6 saat önce

Devrek Ticaret ve Sanayi Odası tarafından işverenlere yönelik eğitim programı düzenlendi.

Devrek Ticaret ve Sanayi Odasından eğitim programı, System.String[]

Devrek Ticaret ve Sanayi Odası tarafından işverenlere yönelik eğitim programı düzenlendi.


Zonguldak'ın Devrek ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) tarafından işverenlere yönelik "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" ile ilgili eğitim programı düzenlendi.


TSO toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim programında Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hukukçu Sibel Terzi tarafından davetliler kişisel veri, özel nitelikli veri, veri sorumlusu, veri işleyen ilgili kişi, kişisel verilerin korunması kanunu ve yönetmelikler. Kişisel verilerin işlenmesinde temel ilkeler. Kişisel verileri koruma kurulu ve kurumu, cezalar ve yaptırımlar. Kişisel verilerin işlenmesinde süreçler. Başvuru ve şikayet, aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza, kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılması, kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi, kişisel veri envanterinin tutulması ile Verbis'e kayıtlar hakkında bilgiler verildi. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon açıklaması: Toparlanma eğilimi sürüyor
Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin koronavirüs nedeniyle boşaltıldığı iddiaları yalanlandı Esed rejimi ve destekçisi Rusya, İdlib'de sivilleri hedef aldı: 20 ölü İtalya'da koronavirüs salgınında can kaybı 11'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı
22:14 Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 23:26:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Devrek Ticaret ve Sanayi Odasından eğitim programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]