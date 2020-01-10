Devrek TSO gazetecileri kahvaltıda buluşturdu - Son Dakika
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Devrek TSO gazetecileri kahvaltıda buluşturdu

6 saat önce

Devrek Ticaret ve Sanayi Odası gazetecilere yönelik kahvaltı programı düzenledi.

Devrek TSO gazetecileri kahvaltıda buluşturdu, System.String[]

Devrek Ticaret ve Sanayi Odası gazetecilere yönelik kahvaltı programı düzenledi.


Zonguldak'ın Devrek İlçesinde bulunan Devrek Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle ilçede görev yapan ulusal ve yerel gazete temsilcilerine yönelik kahvaltı programı düzenledi.


Devrek TSO'da düzenlenen kahvaltı programında bir araya gelen TSO Başkanı Haldun Hacıkulaoğlu basın mensupları ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü tebrik ediyorum. Sizleri bu özel gününüzde burada ağırlamaktan dolayı mutlu olduğumu belirtmek isterim. Sizler her koşulda ve her anlamda ilçemizin ve kurumlarımızın sesini gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında duyurmak için büyük çabalar sarf ettiğinizin farkında olduğumuzu bilmenizi isterim. 2019 yılını geride bıraktık 2020 yılının ülkemiz ve bölgemiz adına hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. 2020 yılında odamız yoğun bir çalışma temposuna girmiş bulunmaktadır. Bu sene odamız tarafından üyelerimize yönelik 20'ye yakın eğitim ve bilgilendirme programları yer alacak yine geçen yıl olduğu gibi buy yılda yurt işçi ve yurt dışı fuarlara katılacağız. Batı Karadeniz Odaları olarak Batı Marmara Odaları ile özellikle de Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası ile kardeş oda protokolü imzaladık. Bu protokoller laf olsun diye imzalanmıyor. Bu bölge ile o bölgeyi ticari anlamda nasıl bir araya getirebiliriz bizim gayemiz buydu ve inanıyorum ki bunun faydasını göreceğimizi ümit ediyorum. Bizlerin bu davetine iştirak ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü yeniden tebrik ediyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:35 Kaynak: İHA
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