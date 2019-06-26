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Devrek Ultraaslan Temsilciliğinden kutlama gecesi

1 saat önce

Devrek'te faaliyette bulunan Ultraslan Temsilciliği tarafından şampiyonluk kutlama gecesi düzenlendi.

Devrek Ultraaslan Temsilciliğinden kutlama gecesi, System.String[]
Devrek'te faaliyette bulunan Ultraslan Temsilciliği tarafından şampiyonluk kutlama gecesi düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde faaliyetlerini sürdüren Ultraaslan Temsilciliği tarafından düzenlenen" 22. Şampiyonluk Gecesi"nde taraftarlar bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilediler.

Devrek Yaşam Park'ta düzenlenen ve çok sayıda taraftarın katıldığı programda konuşan Ultraaslan Devrek Temsilcisi Ediz Erdur Kazkondu," Süper ligde 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu şampiyonu Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunu kutlamak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Türkiye'nin dört bir tarafında düzenlenen kutlama gecesine bir yenisini de Devrek'te hayata geçirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Ailelerimiz ve çocuklarımızla birlikte katıldığımız kutlama gecesinde Galatasaray'ın ayrılacağını hep birlikte bir kez daha ortaya koymuş bulunmaktayız. Ultraaslan Devrek Temsilciliği tarafından organize edilen bu geceye katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu

Yağmur ekibi ile Devrekli sanatçı Tarık Yüksel söylediği bir birinden güzel parçalarla Devrekli Galatasaraylılara neşeli anlar yaşatırken, davetlilere sunulan sürpriz ikramlarla gece sona erdi.

Düzenlenen geceye; Devrek Be4lediye Başkanı Çetin Bozkurt, Elazığ Sporda top oynayan Devrekli futbolcu Kadir Pekmezci ile çok sayıda taraftar katıldı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:33 Kaynak: İHA
Zonguldak, Devrek, Güncel
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