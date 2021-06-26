Devrek yolunda şiddetli yağmur nedeniyle araçlar mahsur kaldı - Son Dakika

Gece saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, yolları kapattı. Ulaşımda güçlük çeken sürücüler yolda mahsur kalırken gök gürültüsüyle çakan şimşekler ilçeyi aydınlattı. Ankara-Devrek Karayolunda şiddetli yağışla beraber yollar dere yatağına döndü. Yoğun yağış nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kalırken bazı araçlar ise güçlükle ilerleyebildi.

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