Devrekani arıtma tesisi için finans arayışını sürüyor - Son Dakika

Kulaksızlar Barajında çalışmaları tamamlayan Devrekani Belediyesi, 500 bin TL yatırımla kurulması planlanan arıtma tesisi için kaynak arayışını sürdürüyor.

Devrekani Belediyesi tarafından Kulaksızlar Barajından Devrekani ilçe merkezine kadar 8 bin 371 metre döşenen borular sayesinde yeni içme suyu hattı oluşturuldu. İlçenin özellikle son yıllarda büyük sorunu haline gelen içme suyu sorunu, döşenen yeni su isale hattı sayesinde çözüme de kavuşturuldu. 2 milyon liraya mal olan yeni su isale hattının tamamlanmasıyla birlikte Kulaksızlar Barajından alınan su, 500 bin lira bütçeyle kurulacak olan arıtma tesisinde arıtılarak ilçe merkezine ulaştırılacak.

Devrekani Belediyesi, hattın faaliyete geçirilebilmesi için gerekli olan arıtma tesisine kaynak arayışını sürdürüyor. Yaklaşık 500 bin liraya mal olması beklenen arıtma tesisi için harekete geçen Devrekani Belediyesi, kaynak arayışını çözerek arıtma tesisini faaliyete geçirdiği taktirde ilçenin yaklaşık 40 yıllık içme suyu sorununu da çözmüş olacak.

Devrekani Belediyesi, Kulaksızlar Barajından ilçeye kadar döşenen ve 2 milyon liraya mal olan 8 bin 371 metre uzunluğundaki yeni isale hattı için İller Bankasından 250 bin TL'si hibe, 750 bin TL'si uzun vadeli ve düşük faizli kredi olmak üzere geri kalanını da öz kaynaklarından kullanarak çözüme kavuşturdu. - KASTAMONU