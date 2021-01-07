Devrekani arıtma tesisi için finans arayışını sürüyor - Son Dakika

Devrekani arıtma tesisi için finans arayışını sürüyor

07.01.2021 13:40
Devrekani arıtma tesisi için finans arayışını sürüyor, System.String[]

Kulaksızlar Barajında çalışmaları tamamlayan Devrekani Belediyesi, 500 bin TL yatırımla kurulması planlanan arıtma tesisi için kaynak arayışını sürdürüyor.

Kulaksızlar Barajında çalışmaları tamamlayan Devrekani Belediyesi, 500 bin TL yatırımla kurulması planlanan arıtma tesisi için kaynak arayışını sürdürüyor.

Devrekani Belediyesi tarafından Kulaksızlar Barajından Devrekani ilçe merkezine kadar 8 bin 371 metre döşenen borular sayesinde yeni içme suyu hattı oluşturuldu. İlçenin özellikle son yıllarda büyük sorunu haline gelen içme suyu sorunu, döşenen yeni su isale hattı sayesinde çözüme de kavuşturuldu. 2 milyon liraya mal olan yeni su isale hattının tamamlanmasıyla birlikte Kulaksızlar Barajından alınan su, 500 bin lira bütçeyle kurulacak olan arıtma tesisinde arıtılarak ilçe merkezine ulaştırılacak.

Devrekani Belediyesi, hattın faaliyete geçirilebilmesi için gerekli olan arıtma tesisine kaynak arayışını sürdürüyor. Yaklaşık 500 bin liraya mal olması beklenen arıtma tesisi için harekete geçen Devrekani Belediyesi, kaynak arayışını çözerek arıtma tesisini faaliyete geçirdiği taktirde ilçenin yaklaşık 40 yıllık içme suyu sorununu da çözmüş olacak.

Devrekani Belediyesi, Kulaksızlar Barajından ilçeye kadar döşenen ve 2 milyon liraya mal olan 8 bin 371 metre uzunluğundaki yeni isale hattı için İller Bankasından 250 bin TL'si hibe, 750 bin TL'si uzun vadeli ve düşük faizli kredi olmak üzere geri kalanını da öz kaynaklarından kullanarak çözüme kavuşturdu. - KASTAMONU

Devrekani arıtma tesisi için finans arayışını sürüyor
Devrekani arıtma tesisi için finans arayışını sürüyor

Türk Lirası, Devrekani, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Devrekani arıtma tesisi için finans arayışını sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trump destekçilerinin Kongre baskınında en çok o dikkat çekti: Boynuzlu kürklü Q Shaman Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı Salgının başladığı Çin'de koronavirüs vaka sayısı son 5 ayın zirvesinde Son Dakika! Biden'ın zaferi tescillenince Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Denizlispor'da 5 oyuncu, alacakları ödenmediği için kulübü FIFA'ya şikayet etti Kongre baskınında öldürülen Hava Kuvvetleri Gazisi Trump destekçileri tarafından şehit ilan edildi Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor
Arsenal Teknik Direktörü Arteta'dan Mesut Özil sözleri: Bu ay en iyi çözümü bulacağız Arsenal Teknik Direktörü Arteta'dan Mesut Özil sözleri: Bu ay en iyi çözümü bulacağız         
13:42
Almanya Başbakanı Merkel, ABD'de çıkan olayları değerlendirdi: Görüntüler beni kızdırdı ve üzdü Almanya Başbakanı Merkel, ABD'de çıkan olayları değerlendirdi: Görüntüler beni kızdırdı ve üzdü         
13:03
Eğlence mekanındaki 40 kişi, polisi görünce kaçtıkları çatıda yakalandı Eğlence mekanındaki 40 kişi, polisi görünce kaçtıkları çatıda yakalandı         
12:20
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında ilginç detay! İşin içinde Serdar Ortaç'ın da adı geçiyor Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında ilginç detay! İşin içinde Serdar Ortaç'ın da adı geçiyor         
12:00
Son Dakika: Oylar tescillendi, Joe Biden resmen ABD'nin yeni başkanı Son Dakika: Oylar tescillendi, Joe Biden resmen ABD'nin yeni başkanı         
11:39
Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti         
11:11
Kadın girişimci, borç parayla açtığı hırdavat dükkanından sonra fabrika sahibi oldu Kadın girişimci, borç parayla açtığı hırdavat dükkanından sonra fabrika sahibi oldu         
11:05
FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'nin ABD için yaptığı demokrasi çağrısından rahatsız oldu FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'nin ABD için yaptığı demokrasi çağrısından rahatsız oldu         
10:55
Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı         
10:13
Ruslardan ABD'deki kaos için ilk yorum: Amerikan demokrasisi iki ayağının üzerinde topallıyor Ruslardan ABD'deki kaos için ilk yorum: Amerikan demokrasisi iki ayağının üzerinde topallıyor         
10:05
CNN International, ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince muhabirini apar topar yayından aldı CNN International, ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince muhabirini apar topar yayından aldı         
09:57
'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste, Çorlu'da ayakkabı üretecek 'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste, Çorlu'da ayakkabı üretecek         
09:48
Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı         
09:36
Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı         
08:20
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 13:48:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Devrekani arıtma tesisi için finans arayışını sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei