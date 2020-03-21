Devrekani Belediye Başkanı Altıkulaç'tan evlerinde kalanlara gezi sözü - Son Dakika

Kastamonu'da, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evlerinde kalanlar için salgın riskinin sona ermesinin ardından kültür gezileri düzenleyeceğini söyledi.

Altıkulaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele amacıyla alınan tedbirlere uyulmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Koronavirüsün yayılımının durdurulması için evde kalınmasının önem taşıdığını vurgulayan Altıkulaç, "Koronavirüs bulaşma zincirinin kırılması için evimizden çıkmamamız çok önemli. Lütfen bu sürecin sorunsuz atlatılması için evlerinizden çıkmayarak bize yardımcı olun." dedi.

Sürecin atlatılmasının ardından çeşitli geziler düzenleyeceklerini ifade eden Altıkulaç, "Biliyorum sıkılıyorsunuz ama mecburuz. Sizlere söz veriyorum. Ülkemiz ve dünyamız bu illeti defettikten sonra bugünlerin acısını çıkartmak adına Belediye Başkanlığı olarak Karabük'ün Safranbolu ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Ilıca Şelalesi, Valla ve Horma kanyonlarına periyodik kültürel gezi turları düzenleyeceğiz. El ele verdikten sonra başaramayacak hiçbir şey yok." diye konuştu.