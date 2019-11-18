Son Dakika Haberleri: Devrekani Belediyesi, 8 ayda 415 bin lira harcadı
Son Dakika Güncel Devrekani Belediyesi, 8 ayda 415 bin lira harcadı - Son Dakika

Devrekani Belediyesi, 8 ayda 415 bin lira harcadı

6 saat önce

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, 8 aylık görev süresinde 414 bin 510 lira harcandığını bildirdi.

Devrekani Belediyesi, 8 ayda 415 bin lira harcadı, System.String[]

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, 8 aylık görev süresinde 414 bin 510 lira harcandığını bildirdi.


Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, 8 aylık görev süresinde yapılan çalışmamalar hakkında bilgilendirmede bulundu. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası belediye bütçesinden 414 bin 510 lira harcandığını belirten Başkan Engin Altıkulaç, 54 köyü ve 8 mahallesi bulunan ilçeyi bir bütün olarak düşündüklerini söyledi.


Devrekani'de 3 yıl içerisinde tamamlanmasını planladıkları Tarıma Dayalı İhtisas Sanayi Bölgesinde entegre et tesisi ve biyogaz tesisi kurmayı hedeflediklerini kaydeden Engin Altıkulaç, ilçedeki alt yapı yatırımlarında sarf malzemelerini geri dönüşümle kullandıklarını ifade etti.


İlçede tarım ürünlerindeki verimin arttığına dikkat çeken Altıkulaç, şunları söyledi: "Devrekani 854 kilometrekare yüz ölçümüne sahip bir ilçe. 200 kilometrekare ekilebilir arazimiz var. Barajın kullanıma girmesi ile 35 bin dekar alan suya kavuştu. Sulu tarımda üretmiş olduğumuz mısır silajından bir defadan 6 ton ürün alırken, baraj devreye girdikten sonra yaklaşık 10 tonu buldu. Pancarda dekara 7 ton verim alırken sulamanın kolay olması, sulak alanın artması sebebiyle, 9-10 tona kadar verimlilik arttı." - KASTAMONU

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:41 Kaynak: İHA
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