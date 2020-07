Devrekani'de Gençlik Merkezi ve yeni hizmet araçları tanıtıldı - Son Dakika

Devrekani Belediyesi tarafından hizmete sunulan yeni araçların tanıtımı ve Gençlik Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Devrekani Belediyesi tarafından yeni araç parkına kazandırılan vidanjör, minibüs, çöp taksi ve açık kasalı kamyonetin tanıtımı ile Gençlik Merkezinin açılışı yapıldı. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Kastamonu Koordinatörü Mustafa Esgin, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ile çok sayıda davetli, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Törende Devrekani'ye hizmet ederek tarih yazacaklarını vurgulayan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, "Seçimlerden önce kendimizi bir yerde görmek için değil, Devrekani'mizi bir yerde görmek için yola çıktık dedik. Seçimi kazandığımız günden itibaren bu çizgimizden hiç sapmadık, bundan sonrada sapmayacağız. Seçimlerde bu emaneti bizlere verirken bir tarih yazdınız ve bu yük bizlerin şu an omuzlarındadır. Bizde söz veriyoruz hizmet anlamında tarih yazacağız. Bize bu konuda destek olan herkese teşekküre diyorum" dedi.

Atıl olan bina hizmete açıldı

30 yıldır Devrekani'de atıl vaziyette olan binayı Gençlik Merkezi olarak ilçeye kazandırdıklarını anlatan Başkan Altıkulaç, "Bizler sadece binanın tadilat ve onarım işlerini yaptık. İçerisinin mefruşatıyla ilgili protokolü de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzle protokol imzalayarak devrettik. İçerisindeki mefruşatı Spor İl Müdürlüğümüz yapacak. Bize destek verdikleri için teşekkür ediyoruz. Devrekani Belediyesinin araç parkına 4 adet yeni araç kazandırdık. Bu araçların 3 tanesi sıfır, 1 tanesi Azdavay Belediyemiz'den Allah razı olsun sembolik bir ücretle belediyemize verdiler. 100 bin lira değerinde belediyemizin bütçesinden sıfır kamyonet satın aldık. Özellikle korona virüs ile mücadele ettiğimiz dönemde bizlerin çok işine yaradı. Diğeri ise çöp taksi. Bizlerin seçim döneminde vaatlerimizden bir tanesiydi. Onu da 125 bin lira belediyemizin öz bütçesinden karşılayarak satın aldık. İlçemizin kullanımına çöp taksiyi sunduk, özellikle dar sokaklarda çöp taksiyi kullanacağız. Diğeri ise vidanjör kuka cihazı oldu. Bunu ilçemize kazandırmak hiç kolay olmadı. Vidanjörün değeri 666 bin lira tutarındadır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bunu bize tamamen hibe etmiştir. Kastamonu'nun 19 ilçesi bulunuyor, tek vidanjör kuka cihazı bizim ilçemizdedir" diye konuştu.

98 işletmenin olacağı OSB çalışmaları sürüyor

Devrekani'nin Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Hayvancılık Bölgesinin olduğunu hatırlatan Başkan Altıkulaç, "Bu Batı Karadeniz'in vizyon projesidir. 100 milyon liralık bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu çalışmalarımız 3 yıldır devam ediyor. Şu an ÇED Raporu alma aşamasındayız. Eylül ayında ÇED raporuna alacağımızı düşünüyoruz. ÇED raporunu aldıktan sonra mera vasfını kaldıracağız. Tarım Bakanlığı tarafından 180 günlük eylem planı içerisine alındı. Fiili olarak ta inşaatına başlanması için ikinci 180 günlük eylem planına alınmıştır. İnşallah seneye bir aksilik olmazsa bu zamanları Organize Hayvancılık Bölgemizin temelini atmış olacağız. 98 tane işletme olacak, 30 bin büyükbaş hayvan beslenecek. Sadece hayvan beslenmesiyle kalınmayacak, orada ciddi bir et üretimi de olacak. Etin yanında eti üretecek tesisler olacak. Biyogaz tesisleri olacak. Deni işletme atölyesi olacak, sadece Devrekani'ye değil, Kastamonu'ya hatta bölgemize ciddi bir iş istihdamı sağlayacak, ciddi üretim katkısı sağlayacak. Bu konuyla ilgili ciddi manada çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kulaksızlar Barajından yeni su kaynağını ilçemize getireceğiz"

Devrekani Belediyesi olarak IPARD'a proje sunduklarını ve Avrupa Birliğinden tamamı hibe olmak üzere 2 milyon liralık bir kaynak aktarımının olacağını söyleyen Başkan Altıkulaç, "Bu kaynakla pazaryerinin üzerinin kapatılması için kullanacağız. Diğer çalışmamızda Yöresel Ürün Pazarı projemizdir. Bu da bizim seçim dönemi vaatlerimizden bir tanesiydi. Tarım Bakanlığı eksenli IPARD kapsamında projemizi sunduk. 725 bin lira bir yatırım tutarı olan yöresel ürün pazarında bu yılın sonuna kadar burasını ilçemize kazandıracağız. Su isale hattı projemiz İller Bankası tarafından kabul edildi. Bu da 1 milyon 23 bin lira değerindedir. Bunun 250 bin lirası hibe, 750 bin lirası da uzun vadeli düşük faizli krediyle ilçemize kazandıracağız. Bununla Kulaksızlar Barajından ilçemize su isale hattı döşenerek yeni bir su kaynağı sağlamış olacağız. Paramız inşallah son baharda montaj çalışmalarımızı bitirerek, yıl sonuna kadar yeni su kaynağımıza ilçemiz halkına sunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İlçe Stadımızın inşallah yakın zamanda tamamlanacak"

İlçe stadının yakın zamanda tamamlanacağını belirten Altıkulaç şöyle konuştu: "Mahallelerimiz yeni parke taşlarıyla donatılacak. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Tarım İlçe Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımızla birlikte leader isminde yazdığımız projeyle birlikte Devrekani'mize kazandırdık. Bunun da yüzde 100'ü hibedir. 1 milyon 922 bin liralık bir yatırımdır. Bununla ilgili bir dernek kurduk. Leader projesiyle birlikte başka kırsalda kadınlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve yöresel ürünlerin pazarlanmasını sağlamak amacıyla bir dizi projeleri hayata geçireceğiz. Bu proje bizim için çok önemliydi. Çünkü Tarım ve Orman Bakanlığımızın sitesinde bu projemiz ikinci sırada yer aldı. Türkiye'de bu projemiz ikinci oldu. Benim için ilçemizin adının Bakanlığımızın sitesinde görmek büyük gurur ve sevinç oldu. Fatih Sultan Mehmet Han'ın annesinin memleketi olan Çayırcık Mahallesinin bir kısım kanalizasyon işini bitirdik, kalan kısmını da bu yıl sonuna kadar bitireceğiz. İlçe Stadımız ile ilgili çalışmalarımız var. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle İlçe Stadımız inşallah bitecek. Bununla ilgili Bakanlığımızdan 1,5 milyon lira ödenek aldık. Bu sayede stadımızı tamamlayacağız. Sıfır Atık Projesi içinde çalışmalarımız sürüyor.

Konuşmaların ardından yeni alınan hizmet araçları tanıtıldı. Ardından Gençlik Merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu. - KASTAMONU