Devrekani'de gönüllülerin ürettiği maskeler ücretsiz dağıtılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Devrekani'de gönüllülerin ürettiği maskeler ücretsiz dağıtılacak - Son Dakika

Devrekani'de gönüllülerin ürettiği maskeler ücretsiz dağıtılacak

6 saat önce

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kaymakamlık ve belediye bünyesinde gönüllüler tarafından yapılan maskeler vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

Devrekani'de gönüllülerin ürettiği maskeler ücretsiz dağıtılacak, System.String[]

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kaymakamlık ve belediye bünyesinde gönüllüler tarafından yapılan maskeler vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

Devrekani Kaymakamlığı ve Devrekani Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından maskelerin ücretsiz dağıtılacağının açıklanması üzerine harekete geçti. Devrekani Kaymakamlığı ve Devrekani Belediyesinin hayata geçirdiği proje kapsamında Devrekani İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görev yapan usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından gönüllü maske üretimine başlandı. Üretilen maskelerin öncelikle Devrekani'de ilçe halkına, sağlık ve emniyet çalışanlarına dağıtılacağı, talebin artması üzerine çevre ilçelere de ücretsiz maske desteğinde bulunacağı açıklandı.

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ülke olarak zor bir süreçten geçtiklerini söyleyen Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, toplum olarak yardım etmeyi ve ihtiyaç sahiplerinin de yanında olmayı bildiklerini ifade ederek, "Böyle zor dönemlerde el ele vermemiz gerekiyor. 'Biz bize yeteriz' diyerek bu günleri hep birlikte aşmalıyız. Bu yüzden hepimize çeşitli görevler düşüyor. Kimimiz evinde kalacak, kimimiz işleri yürütecek, kimimiz de ihtiyaç sahiplerine elini uzatacak" dedi.

Bu kapsamda kendilerinin de Devrekani Belediyesi ve Kaymakamlık olarak bu zorlu süreçte vatandaşın yanında olduklarına dikkat çeken Başkan Altıkulaç, "Devrekani Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde gönüllüler tarafından haftada yaklaşık 10 bin maske üretmeyi planlıyoruz. Üretilen maskeler ilk etapta halkımıza ücretsiz dağıtılacak. Özellikle yoğun alışverişin yapıldığı marketler ve pazaryeri girişinde her bir vatandaşımıza ücretsiz maske dağıtmayı hedefliyoruz. Ayrıca zabıtamız da çarşı içinde sokağa çıkma yasağı bulunmayan vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtacak. İnşallah herkese ürettiğimiz maskeleri ücretsiz bir şekilde dağıtarak ulaştırmış olacağız. Bu sürecin sorunsuz bir şekilde atlatılması için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah ülkemiz bu zorlu süreci en az sorunla atlatır ve bizlerde eski günlerimize döneriz" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaymakamlık, Kastamonu, Devrekani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 01:05 Kaynak: İHA

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