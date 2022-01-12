Devrekli baston ustasına "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülü - Son Dakika

Devrekli baston ustasına "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülü

Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan Tansel Işık:

"Bu ödülü almak benim için gurur ve onur meselesi"

ZONGULDAK - Devrekli Bastoncu Tansel Işık Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödüle layık görüldü.

Devrekli Baston Ustası Tansel Işık Ankara Beştepe'de düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni" programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül almanın haklı gururunu yaşadı.

Ankara'da düzenlenen ve 21 adayın katıldığı ödül törenine katılarak Zonguldak'ı temsil etmenin onurunu yaşadığını ifade eden Tansel Işık, "Öncelikle Devrekli bir baston ustası olarak bu ödülü almak benim için gurur ve onur meselesidir. Bu ödülü almamın en büyük destekçilerinden olan baston ustaları rahmetli babam Fehmi Işık ve Münteka Çelebi olmak üzere ilçemizde ki tüm baston ustaları ile Zonguldak ve Devrek adına aldım. Devrek Bastonunun dünyaya tanıtılması için elimden Gelen tüm gayreti sarf etmeye devam edeceğim. Ödüle layık görülmem de en büyük pay Kültür Turizm Bakanlığında profesyonelce görev yapan seçici kurulun katkıları ile bu ödüle layık görüldüm zaten yaklaşık on yıldan bu yana aday adayıydım ve nihayet aday olarak bu ödülü almaya layık görüldüm" diye konuştu.