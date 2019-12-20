Devrekli çiftçilere kurs bitirme belgesi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Devrekli çiftçilere kurs bitirme belgesi verildi - Son Dakika

Devrekli çiftçilere kurs bitirme belgesi verildi

6 saat önce

Devrekli 53 çiftçiye kurs bitirme belgesi verildi.

Devrekli çiftçilere kurs bitirme belgesi verildi, System.String[]

Devrekli 53 çiftçiye kurs bitirme belgesi verildi.


Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Mart ve Aralık ayında katıldıkları programda başarı gösteren 53 çiftçiye kurs bitirme belgesi verildi.


Devrek Tarım İlçe ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün ortaklığı ile 2019 yılında Mart ve Aralık aylarında açılan meyve ağaçlarında budama ve aşılama kurslarına katılan 53 çiftçi düzenlenen törenle kurs bitirme belgelerini almaya hak kazandılar. Çorak Köyünde düzenlenen belge dağıtım merasiminin ardından yine Çorak Köyünde bulanan ceviz bahçelerinde Devrek Tarım İlçe ve Orman Müdürlüğü uzmanlarınca uygulamalı olarak budama eğitimi verildi.


2018 ve 2019 yılları arasında çiftçi vatandaşlara İl Özel İdare Müdürlülüğü katkılı 20 bin ceviz fidanı dağıtılarak 1200 dekar kapama bahçesi kurulması sağlandı.


Düzenlenen belge dağıtım programına; Devrek Tarım İlçe ve Orman Müdürü Rıfat Verim, İlçe Özel İdare Müdürü İlyas Açık, Ziraat Mühendisi Ender Boncukoğlu, Ziraat Odası Başkanı Satılmış Ayvacı ve çok sayıda davetli katıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mantar avcısı Arthur, 1500 Euro'luk trüf mantarı topladı
Kdz. Ereğli Belediyesi'nde stajer öğrencilere taciz iddiası Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti

Son Dakika Haberleri
19:00 Antalya anadolu ateşi'nin gösterilerini yaptığı aspendos arena boşaltılıyor - Son Dakika
19:00 Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
18:58 Kağıthanede yangın; anne ile 2 çocuğu kurtarıldı (1) - Son Dakika
18:58 Soylu: "Hedefimiz, Türkiye'nin her tarafında eşit bir kalkınma ve gelişme ivmesi yakalamaktır" - Son Dakika
18:58 Konya'da kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
17:41 Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Son Dakika
17:07 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 19:04:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Devrekli çiftçilere kurs bitirme belgesi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]