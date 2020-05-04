Devrekli çiftçileri korona virüs bile durduramıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Devrekli çiftçileri korona virüs bile durduramıyor - Son Dakika Ekonomi

Devrekli çiftçileri korona virüs bile durduramıyor

31 dakika önce

Devrekli çiftçileri korona virüs bile durduramıyor Devrekli çiftçileri i(Covit-19) bile durduramıyor.

Devrekli çiftçileri korona virüs bile durduramıyor

ZONGULDAK - Devrekli çiftçileri i(Covit-19) bile durduramıyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde seracılıkla uğraşan çiftçilere koronavirüs dahi engel olamıyor.

Devrek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Verim, İl Müdürü Cemalettin Çataklı nezaretinde Çaydeğirmeni Beldesinde seracılık alanında

faaliyet gösteren çiftçileri yerinde ziyaret ederek çiftçilerden çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

İki bin metre kare alan içinde seracılık yaparak üretim yapan Devrekli Çiftçi Kadir Meziroğlu," İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Devrek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleri ile hayata geçirdiğimiz iki bin metre kare seralarımızda her türlü meyve ve sebze üretiyoruz. Bu konuda yetkililerin büyük desteklerini görmekteyiz. Malum dünya genelinde bir virüs vakası var ama bizim çalışmalarımıza virüs bile engel olamıyor. Bakanlığın sokağa çıkma kısıtlamasından bizlerde muaf olduğumuz için kolaylıkla üretimlerimize kesintisiz devam ediyoruz. Sizler evde kalmaya devam edin biz sizler için üretmeye devam ediyorum" diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı ise yaptığı konuşmada şunları söyledi," Bu gün hafta sonu olmasına rağmen arkadaşlarımızla sahaya inerek çiftçi vatandaşlarımızı ziyaret ettik ve kendileri ile bilgi alışverişinde bulunduk. Öncelikle bizim üretmeye ihtiyacımız var. Nasıl Avrupa şuan bizden maske ve diğer sağlık ürünlerinden talebinde bulunuyorsa bir zaman sonra da meyve ve sebze ihtiyaçlarını da bizden karşılayacaklar. Korona virüs sebebiyle insanlar her ne kadar evine kapanmış olsa da çiftçiler üretmeye devam ediyor. Devrek ilçesinde Tarımsal faaliyet ve üretim hafta sonu da durmadan devam ediyor. Sera alanlarının yapılan projelerle her sene giderek arttığı ilçede çiftçiler modern seralarda domates, biber, salatalık üretmeye devam ederken bir yandan da açık alanda fasulye, kabak, yeşillik, çilek hatta karpuz üretiyorlar. Çiftçiler seralarda ürünlerden daha çok verim aldıklarını ve projelerin çok faydalı olduğunu söylüyorlar. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün Ziraat Mühendisleri ile sera alanları düzenli aralıklarla kontrol edilerek çiftçilere toprak hazırlığı, fide dikimi, fide bakımı, ilaçlama ve biyolojik mücadele ile ilgili bilgiler uygulamalı olarak aktarılmaktadır. Ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın da faal olduğu ilçemiz sınırları içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığının Veteriner Hekimleri koronaviruse rağmen dur durak bilmeden programlı saha aşılamaları ve kayıt işlemlerini yapmaya devam etmektedirler.

Ekiliş alanlarının artırılması için yonca tohumluğu çiftçilerin kapısına kadar teslim edilmektedir. Ayrıca dikim alanlarının artırılması içinde her yıl yapılan projelerle ceviz ve fındık dikim alanları bilgeye uygun çeşitlerle artırılmaya devam etmektedirler. Gıdanın öneminin giderek arttığı dünyamızda, Devrekli çiftçiler üreterek milli ekonomiye katkıda bulunmaya devam ediyorlar ve koronavirüs bizi yıldıramaz üretime devam ediyoruz siz evde kalın Türkiye diye konuşuyorlar.

Devrekli çiftçileri korona virüs bile durduramıyor

Zonguldak, Devrek, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 07:00 Kaynak: İHA


Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek Haftanın ilk gününde yükselişini sürdüren gram altın, 386 liradan işlem görüyor Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi Koronavirüsün etkisiyle Nisan ayında dış ticaret açığı 3,97 milyar dolar oldu Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklaya yapıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklaya yapıyor         
19:30
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti         
19:20
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar         
19:04
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindim sisteminde de çoğalabiliyor Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindim sisteminde de çoğalabiliyor         
19:02
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi         
18:57
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak oyuncuya bağlı Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak oyuncuya bağlı         
18:54
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı         
18:45
Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak         
18:28
Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi         
18:15
Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü hayatını kaybetti Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü hayatını kaybetti         
18:12
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı         
18:05
Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi         
18:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı         
17:52
Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı         
17:48
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan "Avukatlık Kanun Taslağı"yla ilgili açıklama yaptı         
17:47
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım         
17:46
Kim Jong-un geri döndü, Kim Jong-un geri döndü, "kötürüm kaldı" diyen firari vekil özür diledi         
17:32
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı         
17:11
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti         
17:06
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti         
17:05
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi         
16:58
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi         
16:51
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı         
16:36
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak         
16:36
Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kaçarken kalp krizinden öldü Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kaçarken kalp krizinden öldü         
16:33
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba: Kendimi kaybettim, çok pişmanım Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba: Kendimi kaybettim, çok pişmanım         
16:29
Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada         
16:24
Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak         
16:14
Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı         
16:10
40 yıldır kirli çay kendi kendini temizledi! İşte karantinanın çevreye olan inanılmaz etkileri 40 yıldır kirli çay kendi kendini temizledi! İşte karantinanın çevreye olan inanılmaz etkileri         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2020 19:32:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Devrekli çiftçileri korona virüs bile durduramıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]