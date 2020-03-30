Devrekli engelsizlerden evde kal klibi - Son Dakika

Devrek Engelsiz Yaşam Merkezi personeli tarafından 'Evde kal' klibi büyük ilgi topladı.



Zonguldak'ın Devrek İlçesinde buluna Engelsiz Yaşam Bakım Merkezi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Bakım Personelleri tarafından işaret dili ile "Evde kal Türkiye Korona Yayılmasın Hayat Eve Sığar" adı altında çekilen klip büyük ilgi topladı.



Korona virüsün tehlikesine dikkat çekmek için amatörce çekilen klip hakkında bilgi veren kurum personeli Ayşe Sümeyye Koç," Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları olarak virüse dikkat çekmek için amatörce bir klip hazırlamaya çalıştık. Yaşadığımız bu hayatı ne kadar basite alıyoruz. Oysaki depremlik, bir virüslük, bir nükleer savaşlık hayatlarımız var. Bu olay başımıza gelmeden evvel o kadar çok duyarsız olmuştuk ki her şeye bu vak'adan sonra her şeyin bir daha yeniden değerini anladık. Bizde bu zor dönemden kurtulmak için arkadaşlarımızla işaret dili ile bu klibi çektik" diye konuştu. - ZONGULDAK