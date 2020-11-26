Devrekli Gazeteci Tığ'dan öykü kitabı - Son Dakika

İbrahim Tığ'ın yirmi altı öyküden oluşan "Geçek" adlı öykü kitabı çok yakında Artshop Yayınlarından çıkacak.

Devrekli Gazeteci, şair ve yazar İbrahim Tığ'ın yazdığı 3. Öykü kitabı "Geçek"in gelecek hafta içinde okurlarıyla buluşacağı kaydedildi.

Artshop Yayınları'ndan çıkacak kitapta, M. Sadık Aslankara, Hasan Kıyafet, Oğuz Tümbaş, R. Mithat Yılmaz, Fahrettin Koyuncu ve Kaan Eminoğlu'nun İbrahim Tığ'ın öyküleri hakkındaki görüşlerine yer veriliyor.

96 sayfadan oluşan kitapta, "Hoş Geldin", "Kış ve Alkış", "Çırak Mustafa", "Cıbır Şaban", "Düş Artı Düş", "Gönül Avcısı", "Adamlık", "Ablamın Tefi", "Zahire Borsası", "Arapçayırı'nın Kıblesi", "Köylülük", "Hiçbir Şey Olmadı", "Hele Yarın Olsun", "Namus Borcu", "Uyurgezer Oteli", "Tek Mezar", "Şahitlerim Var", "Değirmen", "Dikkat Dikkat", "Sağlık Reformu", "Yüksek Ateş", "Kınalı Eller", "Fular", "Çabuk Kurtul" ve "O Gece" başlıklı öyküler yer alıyor. - ZONGULDAK