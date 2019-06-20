Devrekli gazilerden Yüzbaşı Koparan'a veda ziyareti
1 saat önce
Devrekli Muharip Gaziler İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Serkan Koparan'a veda ziyareti gerçekleştirdiler.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:10 Kaynak: İHA
Devrekli Muharip Gaziler İlçe Jandarma
Bölük Komutanı Yüzbaşı Serkan
Koparan'a veda ziyareti gerçekleştirdiler. Zonguldak
'ın Devrek İlçesi
Jandarma Bölük Komutanı olarak 4 yıldan bu yana görev yapan ve tayini Diyarbakır Kocaköy Komando
Bölük Komutanlığına atanan Yüzbaşı Serkan Koparan'a Devrekli gaziler tarafından veda ziyareti düzenlendi. Kıbrıs
Gazisi Muhterem Sarı ve diğer gaziler tarafından nezaretinde gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüzbaşı Serkan Koparan," Gazilerimizin tarafıma gerçekleştirdikleri nezaket ziyaret ben, oldukça duygulandırdı ve de onurlandırdı kedilerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.
Gaziler adına konuşan Muhterem Sarı ise, "Komutanımızla 4 yıl gibi bir zaman zarfı içinde zaman zaman birlikte olduk ve kendisinden çok ta memnunduk Serkan beye gideceği yeni yerinde başarılar diliyoruz" diye konuştu. - ZONGULDAK
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