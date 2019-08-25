Devrekli genç işçi ormanda hayatını kaybetti
1 saat önce
Devrek'te ormanda ağaç kesimi yapan genç, geçirdiği kaza neticesinde hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:33 Kaynak: İHA
Devrek'te ormanda ağaç kesimi yapan genç, geçirdiği kaza neticesinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi Dorukhan mevkisinde ağaç kesim işinde çalışırken ağaçtaki dalın çarpması neticesinde başka bir ağaca kafasını çarparak hayatını kaybeden orman işçisi Ercan Pürenli (29) olay yerinde hayatını kaybederken, meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK
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