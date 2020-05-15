Devrekli gençler günler sonra sokaklara akın ettiler - Son Dakika

Devrekli gençler günler sonra sokaklara akın ettiler

Sokağa çıkma kısıtlamasının geçici olarak sona ermesinden sonra Devrekli gençler cadde ve sokaklara akın ettiler.

Sokağa çıkma kısıtlamasının geçici olarak sona ermesinden sonra Devrekli gençler cadde ve sokaklara akın ettiler.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Covid-19 vakası nedeniyle uzun zamandır sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 14 yaş altı çocukların ardından 15- 20 yaş arası gençler de günler sonra sokağa çıkmanın keyfini çıkardılar.

Saat 11 ile başlayan 15 saatleri arasında sosyal mesafe kuralarına uymak ve maske takmak kaydıyla sokağa çıkmalarına izin verilen gençler Devrek sokaklarında gezerek günler sonra sokak ve caddeler çıkmanın tadını çıkardılar.. - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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