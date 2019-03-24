Son Dakika Haberleri: Devrekli Hafız Bölge 3.oldu

Devrekli Hafız Bölge 3.oldu

40 dakika önce

Bartın'da gerçekleştirilen hafızlık yarışmasında Devrekli hafız bölge üçüncülüğünü kazandı.

Devrekli Hafız Bölge 3.oldu, System.String[]
Bartın'da gerçekleştirilen hafızlık yarışmasında Devrekli hafız bölge üçüncülüğünü kazandı.

Mili Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen İmam Hatip Ortaokulları arası "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması" Bartın'da gerçekleştirilirken, yarışmaya Zonguldak'ı temsilen katılan 7.sınıf ve bölgenin sayılı Kur'an Kursları arasında yer alan Gürbüzler Kur'an Kursunda hafızlık eğitimi gören Gürkan Eser 9 okuldan 9 yarışmacı arasından bölge üçüncülüğünü elde etti.

Ankara, Çorum, Bolu, Kastamonu, Zonguldak, Kırıkkale, Sinop ve Çankırı illerinden yarışmacıların katıldığı hafızlık yarışmasında hünerlerini sergileyen yarışmacılar arasında üçüncülüğü kazanan Gürkan Eser hem Zonguldak'ı hem de Gürbüzler Kur'an Kursunun sevinç kaynağı oldu. Başarılı öğrenciler yetkililer tarafından plaket, kitap ve altın ile ödüllendirilirken, düzenlenen organizasyona; Bartın Valisi Sinan Güner'in yanı sıra milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:05 Kaynak: İHA

Genç, Zonguldak, Bartın, Güncel
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