Son Dakika Haberleri: Devrekli İmam Hatipli Öğrenciler İl Birincisi Oldular

Devrekli İmam Hatipli Öğrenciler İl Birincisi Oldular

1 saat önce

Devrekli İmam Hatipli İl birincisi olmanın haklı gururunu yaşadılar.

Devrekli İmam Hatipli Öğrenciler İl Birincisi Oldular, System.String[]
Devrekli İmam Hatipli İl birincisi olmanın haklı gururunu yaşadılar.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde faaliyette bulunan Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Zonguldak'ta katıldıkları mesleki yarışmalarda il birincisi olarak döndüler. Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Anadolu İmam Hatip Liseleri Mesleki Yarışmaları kapsamında Devrek AİHL öğrencileri üç il birinciliği olmak üzere beş ödül ile ilçeye geri dönerlerken, .mesleki yarışmalarda okulu başarı ile temsil eden öğrencilere okul Müdürü Erdoğan Aslan tarafından çeşitli hediyeler verildi. Düzenlenen yarışma ile ilgili bilgi veren Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Aslan," Bakanlığımız Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Anadolu İmam Hatip Liseleri Mesleki Yarışmaları kapsamında Genç Sesler Musiki Yarışmasında Doğukan Saraç,Ş. Can Kalıncık ve Hakan Cin il birincisi,Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında Muhammet Emin Uslubaş il birincisi,Hutbe Okuma Yarışmasında BerkanTükenmez il birincisi,Genç Sesler Musiki Yarışmasında Gülsemin Dikenli il üçüncüsü oldu.Kız öğrenciler arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında Şeyma Nur Türkmen mansiyon ödülü aldı.Ezan Okuma ve Hafızlık yarışmalarında ise Devrek AİHL öğrencileri 4.oldular öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:12 Kaynak: İHA

Zonguldak, Devrek, Hatipli, Güncel
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