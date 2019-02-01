Devrekli İşadamı Hastaneye Oyun Kazandırdı

Devrekli işadamı tarafından hastaneye oyun alanı kazandırıldı.

Devrekli işadamı tarafından hastaneye oyun alanı kazandırıldı.



Zonguldak'ın Devrek İlçesinde faaliyette bulunan Devrek Devlet Hastanesi bünyesine iş adamı Yüksel Karka tarafından çocuklar için oyun alanı kazandırıldı. Hastaneye muayene gelen çocukların doktor sırası beklerken hoş vakit geçirebilmeleri için kurulan oyun parkını hastaneye kazandırmaktan duyduğu mutluluğu belirten Devrekli iş adamı Yüksel Karka, "Öncelikle böyle bir imkanı bana sağlayan hastane yönetimine çok teşekkür ediyorum. En azından ailelerin doktor sırası bekleyen çocuklarına hastaneye geldiklerini belli etmemek için burada hoşça vakit geçireceklerini ümit ediyorum" diye konuştu.



İş adamı Yüksel Karka'ya teşekkür eden Devrek Devlet Hastanesi Müdürü Fethi Kuzu ise, "Yüksel beye kurumumuza böyle bir alan kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra hastanemize gelen gerek aileler ve gerekse çocuklarımız doktor sırası beklerlerken stressiz bir ortam yaşayacaklarını ümit ediyor, katkılarından dolayı Yüksel beye tekrara teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. Hastane Başhekim Vekili Uzman Doktor Murat İleri'de Karka' ya teşekkür ederken, katkılarından dolayı günün anısına teşekkür plaketi takdim etti.



Düzenlenen plaket töreninde doktorlar ve hastane çalışanları da hazır bulundu - ZONGULDAK

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