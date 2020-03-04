Devrekli Kaymakam Cinbir'in acı günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Devrekli Kaymakam Cinbir'in acı günü - Son Dakika

Devrekli Kaymakam Cinbir'in acı günü

11 dakika önce

Devrekli Kaymakam Şevket Cinbir annesini kaybetti.

Devrekli Kaymakam Cinbir'in acı günü, System.String[]

Devrekli Kaymakam Şevket Cinbir annesini kaybetti.


İzmit Kaymakamı Devrekli Şevket Cinbir annesi Hatice Cinbir'i (85) kaybetti. Uzun zamandan bu yana rahatsız olan Hatice Cinbir Devrek'in Mahmutoğlu Köyü Cinbir Mahallesinde aile kabristanında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Düzenlenen cenaze programa; Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Düzce Valisi Zilküf Dağlı, Zonguldak AK Parti Eski Milletvekili Özcan Ulupınar, Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay'ın yanı sıra belediye başkanları, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı - ZONGULDAK

Şevket Cinbir, Zonguldak, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:06 Kaynak: İHA
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