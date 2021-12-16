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Devrekli minik eller mantı yapıp dolma sardı - Son Dakika

Devrekli minik eller mantı yapıp dolma sardı

16.12.2021 12:03

Devrekli minik eller mantı yapıp dolma sardıZONGULDAK Devrek'te bir gündüz bakım evinde eğitim gören minik öğrenciler mantı yapıp olma sardılar.

Devrekli minik eller mantı yapıp dolma sardı

ZONGULDAK Devrek'te bir gündüz bakım evinde eğitim gören minik öğrenciler mantı yapıp olma sardılar.

Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki gündüz bakım evinde eğitim gören 2-6 yaş arasında ki minikler yaprak sarma yapıp mantı açtılar. Türk Malları ve yatırımının anlatıldığı "Yerli Malı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde hayata geçirilen etkinlikte eğitmenler tarafından 2- 6 yaş grubunda ki miniklere yerli nalının önemi hakkında bilgiler verilirken, aynı zamanda da ilçenin yöresel ürünleri de öğrenciler uygulamaları olarak hayata geçiriyorlar.

"Ağaç yaşken eğilir" sloganı ile yola çıktıklarını ifade eden okul yetkilisi Burcu Arıt Ocakçıoğlu, "Eskiden Yerli Malı Haftası diye etkinlikler olurdu. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte bu ve buna benzer uygulamalar hayatımızdan çıkma noktasına gelmiş durumda. Bizlerde kurumumuzda eğitim gören öğrencilerimize yerli malının önemini unutturmama adına çeşitli etkinlikler yaparken, yöresel mutfağımızın yemeklerinin yanı sıra turşu kurmayı, limonata yapmayı, mantı açmayı, gözlenme yapmayı, kanaviçe işlemeyi hatta manavda meyve satmayı ve ilçemizin ünlü simidini satmayı uygulamalı olarak öğretmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz ve velilerimiz bu tür etkinliklerden oldukça memnun olduklarını ifade ediyorlar" diye konuştu.

Devrekli minik eller mantı yapıp dolma sardı
Devrekli minik eller mantı yapıp dolma sardı
Devrekli minik eller mantı yapıp dolma sardı
Devrekli minik eller mantı yapıp dolma sardı

Yerli Malı, Zonguldak, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Devrekli minik eller mantı yapıp dolma sardı - Son Dakika


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