Devrekli öğrencilerden büyük başarı - Son Dakika

Devrek Sabahat Cemil Ulupınar Fen Lisesi Dünya Eğitim Robotları Yarışmasında iyi takım ödülü aldı.



Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki Sabahat Cemil Ulupınar Fen Lisesi öğrencileri Dünya Eğitim Robotları Yarışması (WER Dünya Kupası) 14-15 Aralık 2019 tarihlerinde Çin'in Şanghay şehrinde gerçekleştirilen yarışmada SCU Fen Lisesi iyi takım ödülünü almaya hak kazandı.



Yarışmada Türkiye'yi Konya, Ordu ve Zonguldak illeri temsil ederlerken, yarışmaya dünya çapında 50 ülkeden 10 binden fazla kişi katıldı. Yarışmanın ilk gününde, Türkiye çok önemli bir derece aldı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen İzzet Bezirci İlkokulu, ilkokullar kategorisinde Dünya Üçüncüsü oldu. İkinci gününe ise yarışmalara yine Türk takımları damgasını vururken, Devrek Sabahat Cemil Ulupınar Fen Lisesi Robotik Takımı En İyi Takım Ödülünü aldı. En iyi takım ödülü, Türk takımlarının yarışmada gösterdikleri performansa istinaden Türkiye'nin takım halinde kazandığı bir ödül niteliği taşıyor.



Konuyla ilgili yarışmayı değerlendiren Okul Müdürü Turgay Kırgil, "Katıldığımız yarışma sadece teknik başarıları değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel başarıları da beraberinde getirdi. Yarışmaya katılan öğrenciler ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimiz Çin, ABD, Japonya, İngiltere, Lübnan, Filipinler, Meksika gibi birçok ülkeden gelen katılımcılara Türkçeyi ve Türk kültürünü tanıttılar. Türkiye'nin yumuşak gücüne çok önemli katkılarda bulundular. Dünya milletlerinin Türkiye'yi ve Türk bayrağını tanımasını sağladılar. Bir çok kategoriden oluşan şampiyonada, Robotik projelerinin tanıtıldığı "Takım Gösterileri" kategorisinde Sabahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi Müdür Yardımcısı (Bilişim Teknolojileri Öğretmeni) Dilek Çayırlı'ya hakemlik görevi teklif edildi. Görevi memnuniyetle kabul eden Dilek Çayırlı, çeşitli ülke takımlarının robotik projelerini inceledi, değerlendirdi ve takım üyelerini oluşturan öğrencilerle sohbet etti. Her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan WER yarışmalarına 500.000'den fazla kişi katılmaktadır. Diğer yarışmalardan farklı olarak yapılacak görevler yarışma günü açıklanmaktadır. Dolayısıyla öğretmenler tarafından önceden yapılan tasarım ve kodlamalar yarışmada kesinlikle kullanılamaz. Yarışmada başarılı olmak isteyen öğrenciler, robotik alanında tasarım ve yazılım yeteneklerini ortaya koymak zorundadırlar. Türkiye ilk kez geçtiğimiz yıl WER Yarışmasına Konyalı Hafız Kızlar Takımı ile katılmış ve En Popüler Takım ödülünü kazanmıştı. İki yıl üst üste gelen başarıların ardından WER Organizasyon Komitesi ve SanLab firması arasında, WER Türkiye yarışmalarının yapılması konusunda mutabakata varıldı. Bu kapsamda önümüzdeki yıl ülkemizin 4 farklı bölgesinde WER yarışmaları yapılacaktır. Bu yarışmalardan biri, Batı Karadeniz Bölgesini kapsayacak şekilde, Sabahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi'nde gerçekleştirilecektir. Akabinde WER Türkiye Kupası Konya Büyükşehir Belediyesi ve SanLab işbirliği ile dünyanın farklı ülkelerinden gelecek uluslararası birçok öğrencinin katılımı ile 2020'nin son çeyreğinde Konya'da gerçekleştirilecektir. Yarışma için 6 gün boyunca Çin'in Şanghay şehrinde bulunan Sabahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi Robotik Takımı üyeleri, yarışma organizasyonuna dahil olan faaliyetlerde bulundular. Türk takımları ile birlikte öncelikle, TC Şanghay Başkonsolosluğunu ziyaret eden Sabahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi Robotik Takımı, Başkonsolos Sabri Tunç Angılı tarafından ağırlandılar. Öğretmen ve öğrencilerle tek tek tanışan, her bir katılımcıyla sohbet eden ve yarışmayla ilgili bilgi alan Angılı, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.Ardından Abilix Eğitim Merkezini ziyaret eden Sabahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi Robotik Takımı, burada verilen eğitimleri, farklı eğitim robotlarını ve eğitim alanlarını yakından inceleme fırsatı buldular.Eğitim Robotları üretiminde lider olan Abilix Firmasını da ziyaret etme fırsatı bulan takımlar burada Başkan Dr. Yun Weimin tarafından ağırlandılar" diye konuştu. - ZONGULDAK